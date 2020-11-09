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ДБР викликало нардепа Юрчишина у справі щодо суддів КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Народного депутата з фракції "Голос", першого заступника голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина запросили на 12 листопада до Державного бюро розслідувань як свідка у кримінальній справі, порушеній за його заявою про імовірну "злочинну змову суддів Конституційного суду з метою захоплення влади". Про це повідомили у пресслужбі політсили, передає УНН.

“Народного депутата від "Голосу“ Ярослава Юрчишина запрошено до ДБР як свідка у кримінальній справі, що була порушена за його заявою про імовірну злочинну змову суддів КСУ з метою захоплення влади. ДБР Ярослав Юрчишин має відвідати 12 листопада”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заяву депутат скерував до Офісу Генпрокурора 29 жовтня. Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) було зареєстровано, внесено в Єдиний реєстр судових розслідувань та направлено у ДБР. У ДБР справу перекваліфікували за ч. 2 ст. 344 — Втручання у діяльність державного діяча з використанням свого службового становища.

Раніше у ДБР повідомили, що слідчі бюро розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації. Голову КСУ Олександра Тупицького навіть викликали на допит до бюро на 2 листопада, утім, він не прийшов.

При цьому у КСУ заявили "про продовження тиску" на голову суду Олександра Тупицького з боку ДБР.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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