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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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ГБР вызвало нардепа Юрчишина по делу в отношении судей КСУ

ГБР вызвало нардепа Юрчишина по делу в отношении судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 14419 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Народного депутата из фракции "Голос", первого заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина пригласили на 12 ноября в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по его заявлению о вероятном "преступном сговоре судей Конституционного суда с целью захвата власти". Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, передает УНН.

"Народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин приглашен в ГБР в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено по его заявлению о вероятном преступном сговоре судей КСУ с целью захвата власти. ГБР Ярослав Юрчишин должен посетить 12 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление депутат направил в Офис Генпрокурора 29 октября. Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) было зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в ГБР. В ГБР дело переквалифицировали по ч. 2 ст. 344 - Вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием своего служебного положения.

Ранее в ГБР сообщили, что следователи бюро расследуют ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава Конституционного Суда Украины относительно совершения преступлений в составе преступной организации. Председателя КСУ Александра Тупицкого даже вызвали на допрос в бюро на 2 ноября, впрочем, он не пришел.

При этом в КСУ заявили "о продолжении давления" на председателя суда Александра Тупицкого со стороны ГБР.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

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