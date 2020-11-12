К производству по КСУ хотят приобщить "пленки Вовка"

"Буду ходатайствовать перед следователем приобщить к делу о КСУ "пленки Вовка", поскольку они могут быть тесно связаны с превышением полномочий конституционными судьями и их вмешательством в деятельность органов государственной власти", - сказал Юрчишин.

Добавим, в июле 2019 года в НАБУ обнародовали соответствующие аудиозаписи и заявили, что следствие считает, что председатель ОАСК Павел Вовк и некоторые судьи ОАСК "организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины" .

В июле 2020 года в НАБУ сообщили, что "разоблачили преступную организацию, возглавляемую председателем ОАСК, в число которой входят судьи ОАСК, председатель ГСА, бывшие члены ВККС и другие лица". "Детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось главой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе", отмечали тогда в НАБУ.

Как сообщал УНН ранее, народного депутата из фракции "Голос", первого заместителя председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина пригласили в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по его заявлению о вероятном "преступном сговоре судей Конституционного суда с целью захвата власти".