До Польщі прибули додаткові військові з Великої Британії

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 37337 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 62798 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 76664 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 104996 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 113723 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105086 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126811 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166252 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178297 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215237 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 93236 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169607 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 231238 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 53643 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 35415 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 231263 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 169629 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 285997 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 406000 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 35415 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96424 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134154 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159161 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179646 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

До Польщі прибули додаткові військові з Великої Британії

До Польщі прибули додаткові військові з Великої Британії

Київ • УНН

 • 15707 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні у Польщі приземлився літак із додатковими військовими з Великої Британії, які посилять східну частину НАТО. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує УНН.

Цитата

"Британські солдати прилетіли до Польщі. Ми рішучі та послідовні у реагуванні на агресивну політику Кремля", — написав Блащак.

Нагадаємо

Цього тижня уряд Великої Британії пообіцяв спрямувати до Польщі додаткових 350 військових для посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії. 

Окрім того, раніше Британія погодилася скерувати до Польщі 100 інженерів, запропонувала розгорнути есмінці Type 45 та HMS Trent у східному Середземномор'ї, спрямувати реактивні літаки ВПС країни до Південної Європи та подвоїти кількість військовослужбовців в Естонії, які перебувають у складі бойової групи НАТО.

Zgodnie z moimi ustaleniami z Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii do Polski przylecieli żołnierze brytyjscy. Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. pic.twitter.com/AeTCVnVdqs

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33