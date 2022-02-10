До Польщі прибули додаткові військові з Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні у Польщі приземлився літак із додатковими військовими з Великої Британії, які посилять східну частину НАТО. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує УНН.
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"Британські солдати прилетіли до Польщі. Ми рішучі та послідовні у реагуванні на агресивну політику Кремля", — написав Блащак.
Нагадаємо
Цього тижня уряд Великої Британії пообіцяв спрямувати до Польщі додаткових 350 військових для посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії.
Окрім того, раніше Британія погодилася скерувати до Польщі 100 інженерів, запропонувала розгорнути есмінці Type 45 та HMS Trent у східному Середземномор'ї, спрямувати реактивні літаки ВПС країни до Південної Європи та подвоїти кількість військовослужбовців в Естонії, які перебувають у складі бойової групи НАТО.
Zgodnie z moimi ustaleniami z Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii do Polski przylecieli żołnierze brytyjscy. Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. pic.twitter.com/AeTCVnVdqs— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022