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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 63792 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Велика Британія направить до Польщі додаткових військових

Велика Британія направить до Польщі додаткових військових

Київ • УНН

 • 20230 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд Великої Британії направить до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії. Про це під час пресконференції в Лондоні з польським колегою Маріушем Блащаком заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує УНН з посиланням на Radio Poland.

Цитата

“Дякую за це рішення. Безумовно, ми приймемо британських солдатів тільки-но це буде можливе. Ми хочемо, аби британські солдати діяли, звісно, на схід від Вісли на території Республіки Польщі, на якій зосереджена наша увага”, — заявив Блащак.

Деталі

Також серед тем переговорів, що пройшли між очільниками оборонних міністерств, була ситуація в Білорусі та питання кібербезпеки.

Нагадаємо 

Польща створить спеціальні кібервійська.

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