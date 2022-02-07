Велика Британія направить до Польщі додаткових військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Уряд Великої Британії направить до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії. Про це під час пресконференції в Лондоні з польським колегою Маріушем Блащаком заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує УНН з посиланням на Radio Poland.
Цитата
“Дякую за це рішення. Безумовно, ми приймемо британських солдатів тільки-но це буде можливе. Ми хочемо, аби британські солдати діяли, звісно, на схід від Вісли на території Республіки Польщі, на якій зосереджена наша увага”, — заявив Блащак.
Деталі
Також серед тем переговорів, що пройшли між очільниками оборонних міністерств, була ситуація в Білорусі та питання кібербезпеки.
Нагадаємо
Польща створить спеціальні кібервійська.