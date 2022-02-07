Польща створить спеціальні кібервійська
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Війська оборони кіберпростору створять у Польщі, повідомила пресслужба міністерства оборони республіки, передає УНН.
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"Восьмого лютого у клубі військово-технічної академії у Варшаві міністр національної оборони Маріуш Блащак візьме участь у церемонії створення нового компоненту Збройних сил Польщі – військ оборони кіберпростору", – йдеться у повідомленні.
Деталі
Оборонне відомство Польщі уточнює, що "концепцію організації та функціонування військ оборони кіберпростору" було затверджено головою міністерства ще у лютому 2019 року.
Створення нового спеціального підрозділу польської армії йшло протягом усього цього часу. Війська оборони кіберпростору (WOC) призначені для "проведення повного спектру дій у кіберпросторі – оборонних, розвідувальних та активних наступальних дій".
Додамо
18 січня влада Польщі ввела на території країни режим кіберзагрози початкового ступеня ALFA-CRP. Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Це рішення було прийняте у зв'язку з кібератаками на урядові сайти України в ніч із 13 на 14 січня.