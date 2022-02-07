Польша создаст специальные кибервойска
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Войска обороны киберпространства создадут в Польше, сообщила пресс-служба министерства обороны республики, передает УНН.
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"Восьмого февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши - войск обороны киберпространства", - говорится в сообщении.
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Оборонное ведомство Польши уточняет, что "концепцию организации и функционирования войск обороны киберпространства "было утверждено главой министерства еще в феврале 2019 года.
Создание нового специального подразделения польской армии шло в течение всего этого времени. Войска обороны киберпространства (WOC) предназначены для "проведения полного спектра действий в киберпространстве - оборонных, разведывательных и активных наступательных действий".
Добавим
18 января власти Польши ввели на территории страны режим киберугрозы начальной степени ALFA-CRP. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это решение было принято в связи с кибератаками на правительственные сайты Украины в ночь с 13 на 14 января.