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Польша создаст специальные кибервойска

Польша создаст специальные кибервойска

Киев • УНН

 • 18220 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Войска обороны киберпространства создадут в Польше, сообщила пресс-служба министерства обороны республики, передает УНН.

Цитата

"Восьмого февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши - войск обороны киберпространства", - говорится в сообщении.

Детали

Оборонное ведомство Польши уточняет, что "концепцию организации и функционирования войск обороны киберпространства "было утверждено главой министерства еще в феврале 2019 года.

Создание нового специального подразделения польской армии шло в течение всего этого времени. Войска обороны киберпространства (WOC) предназначены для "проведения полного спектра действий в киберпространстве - оборонных, разведывательных и активных наступательных действий".

Добавим

18 января власти Польши ввели на территории страны режим киберугрозы начальной степени ALFA-CRP. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это решение было принято в связи с кибератаками на правительственные сайты Украины в ночь с 13 на 14 января.

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