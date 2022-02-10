В Польшу прибыли дополнительные военные из Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня в Польше приземлился самолет с дополнительными военными из Великобритании, которые усилят восточную часть НАТО. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, информирует УНН.
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"Британские солдаты прилетели в Польшу. Мы решительны и последовательны в реагировании на агрессивную политику Кремля", — написал Блащак.
Напомним
На этой неделе правительство Великобритании пообещало направить в Польшу дополнительных 350 военных для усиления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивную политику России.
Кроме того, ранее Британия согласилась отправить в Польшу 100 инженеров, предложила развернуть эсминцы Type 45 и HMS Trent в восточном Средиземноморье, направить реактивные самолеты ВВС в страны Южной Европы и удвоить количество военнослужащих в Эстонии, которые находятся в составе боевой группы НАТО.
Zgodnie z moimi ustaleniami z Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii do Polski przylecieli żołnierze brytyjscy. Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla.pic.twitter.com/AeTCVnVdqs— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak)February 10, 2022