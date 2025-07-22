До половини боїв припало на два напрямки: Генштаб оновив карту

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
Ексклюзив
05:30 • 2708 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 22455 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
21 липня, 17:25 • 53925 перегляди
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 97936 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 58732 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 88759 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 44898 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 50602 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57419 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 53063 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
68%
744мм
Популярнi новини
Удар росіян по Сумах: є поранені, пошкоджено будинки21 липня, 20:29 • 10832 перегляди
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони00:40 • 11206 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції01:01 • 10748 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині01:23 • 4926 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова02:11 • 7814 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 72907 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 97936 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 88759 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 396861 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 317414 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Рустем Умєров
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Одеса
Суми
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 115494 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 210242 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 226673 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 223690 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 223611 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Leopard 2
С-300
Airbus A320 серії

До половини боїв припало на два напрямки: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Генштаб повідомив про 176 бойових зіткнень за добу, половина з яких припала на Покровський та Лиманський напрямки. Ворог завдав 2 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосувавши 3832 дрони-камікадзе та здійснивши 5387 артилерійських обстрілів.

До половини боїв припало на два напрямки: Генштаб оновив карту

176 боїв сталося на фронті минулої доби, до половини з них - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед - успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ще плюс 1090 окупантів і танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога22.07.25, 08:19 • 826 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9