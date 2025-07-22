До половини боїв припало на два напрямки: Генштаб оновив карту

176 боїв сталося на фронті минулої доби, до половини з них - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 липня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку відбулось 23 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки у районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися уперед - успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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