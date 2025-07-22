Ще плюс 1090 окупантів і танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 044 250 осіб. Також знищено 11 038 танків та тисячі одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 044 250 осіб, 11 038 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 1 044 250 (+1090) осіб;
- танків - 11 038 (+1);
- бойових броньованих машин - 23 035 (+7);
- артилерійських систем - 30 680 (+43);
- РСЗВ - 1445 (+1);
- засобів ППО - 1199 (+0);
- літаків - 421 (+0);
- гелікоптерів - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 437 (+256);
- крилатих ракет - 3533 (+18);
- кораблів/катерів - 28 (+0);
- підводних човнів - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 55 953 (+94);
- спеціальної техніки - 3935 (+1).
Фронт 21 липня: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб22.07.25, 00:33 • 2462 перегляди