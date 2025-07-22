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Ще плюс 1090 окупантів і танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 840 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 044 250 осіб. Також знищено 11 038 танків та тисячі одиниць іншої військової техніки.

Ще плюс 1090 окупантів і танк: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 1 044 250 осіб, 11 038 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.25 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 1 044 250 (+1090) осіб;
    • танків - 11 038 (+1);
      • бойових броньованих машин - 23 035 (+7);
        • артилерійських систем - 30 680 (+43);
          • РСЗВ - 1445 (+1);
            • засобів ППО - 1199 (+0);
              • літаків - 421 (+0);
                • гелікоптерів - 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 437 (+256);
                    • крилатих ракет - 3533 (+18);
                      • кораблів/катерів - 28 (+0);
                        • підводних човнів - 1 (+0);
                          • автомобільної техніки та автоцистерн - 55 953 (+94);
                            • спеціальної техніки - 3935 (+1).

                              Фронт 21 липня: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб22.07.25, 00:33 • 2462 перегляди

                              Юлія Шрамко

                              Юлія Шрамко

                              Війна
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                              Gas TTF
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