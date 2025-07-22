Еще плюс 1090 оккупантов и танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 1 044 250 человек, 11 038 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1 044 250 (+1090) человек;

танков - 11 038 (+1);

боевых бронированных машин - 23 035 (+7);

артиллерийских систем - 30 680 (+43);

РСЗО - 1445 (+1);

средств ПВО - 1199 (+0);

самолетов - 421 (+0);

вертолетов - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 437 (+256);

крылатых ракет - 3533 (+18);

кораблей/катеров - 28 (+0);

подводных лодок - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 55 953 (+94);

специальной техники - 3935 (+1).

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