Еще плюс 1090 оккупантов и танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 044 250 человек. Также уничтожено 11 038 танков и тысячи единиц другой военной техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 1 044 250 человек, 11 038 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 044 250 (+1090) человек;
- танков - 11 038 (+1);
- боевых бронированных машин - 23 035 (+7);
- артиллерийских систем - 30 680 (+43);
- РСЗО - 1445 (+1);
- средств ПВО - 1199 (+0);
- самолетов - 421 (+0);
- вертолетов - 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 437 (+256);
- крылатых ракет - 3533 (+18);
- кораблей/катеров - 28 (+0);
- подводных лодок - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 55 953 (+94);
- специальной техники - 3935 (+1).
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