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Еще плюс 1090 оккупантов и танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 578 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 044 250 человек. Также уничтожено 11 038 танков и тысячи единиц другой военной техники.

Еще плюс 1090 оккупантов и танк: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 1 044 250 человек, 11 038 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 044 250 (+1090) человек;
    • танков - 11 038 (+1);
      • боевых бронированных машин - 23 035 (+7);
        • артиллерийских систем - 30 680 (+43);
          • РСЗО - 1445 (+1);
            • средств ПВО - 1199 (+0);
              • самолетов - 421 (+0);
                • вертолетов - 340 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 437 (+256);
                    • крылатых ракет - 3533 (+18);
                      • кораблей/катеров - 28 (+0);
                        • подводных лодок - 1 (+0);
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 55 953 (+94);
                            • специальной техники - 3935 (+1).

                              Фронт 21 июля: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб22.07.25, 00:33 • 2376 просмотров

                              Юлия Шрамко

                              Юлия Шрамко

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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