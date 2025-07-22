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Фронт 21 июля: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 394 просмотра

За сутки 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений. Противник нанес один массированный ракетный удар, сорок пять авиационных ударов и использовал 1251 дрон-камикадзе.

Фронт 21 июля: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

За сутки 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что противник нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу.

Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, еще одно боестолкновение не утихает до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб и совершил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка и Кутьковка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении украинские остановили воины восемнадцать штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дылеевки, Романовки, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил сорок три наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоекономическое, Лысовка, Зверово в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На этом направлении, по предварительным данным, обезврежен восемьдесят один оккупант, из которых сорок шесть – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, а также поразили одну вражескую пушку.На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка

- говорится в сводке.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, однако подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.

Напомним

За сутки 20 июля российские войска потеряли 1170 солдат и 54 артиллерийские системы.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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