Фронт 21 июля: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

За сутки 21 июля на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что противник нанес один массированный ракетный удар двадцатью четырьмя ракетами и сорок пять авиационных ударов, сбросив шестьдесят одну управляемую авиационную бомбу.

Также использовал для ударов 1251 дронов-камикадзе и совершил 3145 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, еще одно боестолкновение не утихает до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб и совершил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка и Кутьковка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении украинские остановили воины восемнадцать штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дылеевки, Романовки, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил сорок три наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Удачное, Новоекономическое, Лысовка, Зверово в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На этом направлении, по предварительным данным, обезврежен восемьдесят один оккупант, из которых сорок шесть – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, а также поразили одну вражескую пушку.На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили девять атак в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка - говорится в сводке.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник трижды наступал на позиции наших защитников в районе Каменского, однако подразделения Сил обороны успешно отбили вражеский натиск. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.

Напомним

За сутки 20 июля российские войска потеряли 1170 солдат и 54 артиллерийские системы.

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