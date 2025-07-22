Половина боев пришлась на два направления: Генштаб обновил карту

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
Эксклюзив
05:30 • 1420 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
21 июля, 17:47 • 20846 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
21 июля, 17:25 • 52986 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 96472 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 14:45 • 57911 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 88019 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
21 июля, 12:26 • 44739 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 50583 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 57400 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 52997 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
68%
744мм
Популярные новости
Удар россиян по Сумам: есть раненые, повреждены дома21 июля, 20:29 • 10265 просмотра
Нидерланды внесут значительный вклад в поставки Украине Patriot - министр обороны00:40 • 10588 просмотра
Двое киевлян поджигали дома семей военных по заказу спецслужб РФ: подробности от Нацполиции01:01 • 9838 просмотра
Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и вражеской техники на Харьковщине01:23 • 3704 просмотра
Иран заявляет о готовности к ядерным переговорам с США, но есть условие02:11 • 6580 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 72271 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
21 июля, 15:11 • 96463 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
21 июля, 14:09 • 88015 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 396366 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 316940 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Рустем Умеров
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Одесса
Сумы
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 115198 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 209968 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 226412 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 223451 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 223378 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Леопард 2
Ракетная система С-300
Серия Airbus A320

Половина боев пришлась на два направления: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Генштаб сообщил о 176 боевых столкновениях за сутки, половина из которых пришлась на Покровское и Лиманское направления. Враг нанес 2 ракетных и 74 авиационных удара, применив 3832 дрона-камикадзе и совершив 5387 артиллерийских обстрелов.

Половина боев пришлась на два направления: Генштаб обновил карту

176 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных удара, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, задействовал 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Стройовка, Западное и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового, Зеленого Гая и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении произошло 23 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

На Северском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Дылеевки, Романовки, Торецка, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоекономическое, Лисовка, Зверово в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Еще плюс 1090 оккупантов и танк: Генштаб обновил данные о потерях врага22.07.25, 08:19 • 572 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9