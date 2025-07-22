Половина боев пришлась на два направления: Генштаб обновил карту

176 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 22 июля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных удара, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, задействовал 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Стройовка, Западное и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового, Зеленого Гая и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении произошло 23 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

На Северском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Дылеевки, Романовки, Торецка, Александро-Калиново, Новоспасского и в сторону Катериновки и Плещеевки.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоекономическое, Лисовка, Зверово в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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