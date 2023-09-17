До Місяцеслова УГКЦ увійшли девʼять нових святих. Серед них Папа Іван Павло ІІ та мати Тереза
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Синоді Єпископів УГКЦ 2023 року владики прийняли Місяцеслов УГКЦ із внесеними поправками та доповненнями. До переліку осіб, яких літургійно вшановують в УГКЦ, увійшли імена девʼяти святих Католицької Церкви, пише УНН з посиланням на повідомлення УГКЦ.
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Місяцеслов УГКЦ — це перелік нерухомих свят і дні пам’яті святих, яких вшановують в Українській Греко-Католицькій Церкві впродовж літургійного (церковного) року, що розпочинається 1 вересня.
На цьогорічному Синоді до Місяцеслова УГКЦ внесли відразу декілька святих Католицьких Церков свого права: блаженного священномученика Павла Гойдича (день його пам’яті в УГКЦ святкуватимуть 17 липня), блаженного священномученика Василя Гопка (23 липня), преподобного Шарбеля (24 липня), преподобну матір Терезу з Калькутти (5 вересня), святого отця Івана Павла ІІ, Папу Римського (22 жовтня), преподобного отця Івана Боска (31 січня), преподобного отця Антонія Падуанського (13 червня), преподобного отця Альфонса Ліґуорі (1 серпня). А також — блаженну Едігну (26 лютого).
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«Введення до нашого Місяцеслова імен святих з інших Церков католицького сопричастя підкреслює нашу відкритість та пошану до традицій святості Західної Церкви та інших Східних Католицьких Церков», — пояснює владика Григорій Комар, голова Патріаршої літургійної комісії УГКЦ.
За його словами, деякі з нових у Місяцеслові УГКЦ святих безпосередньо пов’язані з монашими чинами чи згромадженнями в Українській Греко-Католицькій Церкві. Інші — досить поширені серед вірних УГКЦ: в їх честь будують храми і монастирі, називають вулиці, встановлюють пам’ятники та почитають мощі, практикують різні набоженства.
У майбутньому цим святим будуть створені відповідні Служби, згідно з вимогами обряду й уставу УГКЦ.
Синод також уніс зміни у святкування свят Пресвятої Євхаристії, Христа Чоловіколюбця і Всіх святих українського народу.