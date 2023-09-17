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В Месяцеслов УГКЦ вошли девять новых святых. Среди них Папа Иоанн Павел II и мать Тереза

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Синоде Епископов УГКЦ 2023 года владыки приняли Месяцеслов УГКЦ с внесенными поправками и дополнениями. В перечень лиц, которых литургически почитают в УГКЦ, вошли имена девяти святых Католической Церкви, пишет УНН со ссылкой на сообщение УГКЦ.

Детали

Месяцеслов УГКЦ — это перечень неподвижных праздников и дни памяти святых, которых чтят в Украинской Греко-Католической Церкви в течение литургического (церковного) года, начинающегося 1 сентября.

На нынешнем Синоде в Месяцеслов УГКЦ внесли сразу несколько святых Католических Церквей своего права: блаженного священномученика Павла Гойдича (день его памяти в УГКЦ будут праздновать 17 июля), блаженного священномученика Василия Гопко (23 июля), преподобного Шарбеля (24 июля), преподобную мать Терезу из Калькутты (5 сентября), святого отца Иоанна Павла II, Папу Римского (22 октября), преподобного отца Иоанна Боска (31 января), преподобного отца Антония Падуанского (13 июня), преподобного отца Альфонса Лигуори (1 августа). А также — блаженную Эдигну (26 февраля).

Цитата 

«Введение в наш Месяцеслов имен святых из других Церквей католического сопричастия подчеркивает нашу открытость и уважение к традициям святости Западной Церкви и других Восточных Католических Церквей», — объясняет владыка Григорий Комар, председатель Патриаршей литургической комиссии УГКЦ.

По его словам, некоторые из новых в Месяцеслове УГКЦ святых непосредственно связаны с монашескими чинами или конгрегациями в Украинской Греко-Католической Церкви. Другие — достаточно распространены среди верующих УГКЦ: в их честь строят храмы и монастыри, называют улицы, устанавливают памятники и почитают мощи, практикуют различные набожности.

В будущем этим святым будут созданы соответствующие Службы, согласно требованиям обряда и устава УГКЦ.

Синод также внес изменения в празднование праздников Пресвятой Евхаристии, Христа Человеколюбца и Всех святых украинского народа.

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