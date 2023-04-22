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До Мар'їнки замість десантників окупанти перекинули "штурмові підрозділи Z" - Дмитрашківський

До Мар'їнки замість десантників окупанти перекинули "штурмові підрозділи Z" - Дмитрашківський

Київ • УНН

 • 694756 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські окупанти відвели з Мар'їнки Донецької області дві десантні військові частини, натомість перекинули так звані "штурмові підрозділи Z". Про це повідомив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Натомість зайшли "штурмові підрозділи Z" так звані. Що таке штурмові підрозділи? Це військовослужбовці, які мають високоморальну, психологічну та фізичну підготовку, а також добре вмотивований особовий склад. Завданням цих підрозділів є штурм позицій. Але за відсутністю таких патріотів у російській армії, на сьогодні почали за принципом пвк "вагнера" набирати людей з кримінальним минулим", - повідомив Дмитрашківський.

Деталі

За його словами, для цих підрозділів існує "окремий статут", який визначає, що "поранених з поля бою не евакуюють", щоб "не відволікати" від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений.

"До нас потрапили деякі документи, а саме "Положення про штурмові роти Z" 8-ї загальної військової армії рф. Там чітко зазначено, що на підготовку даних підрозділів виділяється всього 10-15 днів. Це занадто мало для того, щоб підготувати якісно для формування колективу, який буде працювати злагоджено. Але в росії зрозуміло, що навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах", - підсумував Дмитрашківський.

Також він повідомив, що напрямок Авдіївка-Мар'їнка залишається дуже важким. У районі Мар'їнки обстріли "не припиняються ні вдень, ні вночі", але завдяки роботі українських бійців, "жодна атака не увінчалась успіхом", додав Дмитрашківський.

Нагадаємо

Керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський 16 квітня повідомив, що ворог почав застосовувати нові "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Деякі з них потрапили в полон і розповіли, що "не дуже хочуть йти воювати", з "вояками" проводять роботу.

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