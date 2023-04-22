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В Марьинку вместо десантников оккупанты перебросили "штурмовые подразделения Z" - Дмитрашкивский

В Марьинку вместо десантников оккупанты перебросили "штурмовые подразделения Z" - Дмитрашкивский

Киев • УНН

 • 694756 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российские оккупанты отвели из Марьинки Донецкой области две десантные воинские части, взамен перебросили так называемые "штурмовые подразделения Z". Об этом сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Вместо этого зашли "штурмовые подразделения Z" так называемые. Что такое штурмовые подразделения? Это военнослужащие, которые имеют высоконравственную, психологическую и физическую подготовку, а также хорошо мотивированный личный состав. Задачей этих подразделений является штурм позиций. Но за отсутствием таких патриотов в российской армии, на сегодня начали по принципу чвк "вагнера" набирать людей с криминальным прошлым", - сообщил Дмитрашкивский.

Детали

По его словам, для этих подразделений существует "отдельный устав", который определяет, что "раненых с поля боя не эвакуируют", чтобы "не отвлекать" от штурмовых действий личный состав, который не поврежден.

"К нам попали некоторые документы, а именно "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии рф. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней. Это слишком мало для того, чтобы подготовить качественно для формирования коллектива, который будет работать слаженно. Но в россии понятно, что даже не ведут учет людей, которые погибли в этих подразделениях", - подытожил Дмитрашкивский.

Также он сообщил, что направление Авдеевка-Марьинка остается очень тяжелым. В районе Марьинки обстрелы "не прекращаются ни днем, ни ночью", но благодаря работе украинских бойцов, "ни одна атака не увенчалась успехом", добавил Дмитрашковский.

Напомним

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский 16 апреля сообщил, что враг начал применять новые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Некоторые из них попали в плен и рассказали, что "не очень хотят идти воевать", с "вояками" проводят работу.

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