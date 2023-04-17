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росія почала застосовувати нові "штурмові підрозділи" в боях - Дмитрашківський

росія почала застосовувати нові "штурмові підрозділи" в боях - Дмитрашківський

Київ • УНН

 • 635411 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Ворог почав застосовувати нові "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Деякі з них потрапили в полон і розповіли, що "не дуже хочуть йти воювати", з "вояками" проводять роботу, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону, передає УНН

Цитата

"Ворог знизив активність в атаках, їх якість дещо падає. Але з'явилися підрозділи, так звані "штурмові підрозділи Z", які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Наразі зрозумілий конфлікт між пригожиним і шойгу, бо шойгу просто відняв можливість поповнювати ряди вагнерівців "криміналом", натомість збройні сили московії тепер формуються людьми з кримінальним минулим", - розповів він.

Деталі

Речник також прокоментував взяття в полон 15 російських військових під Мар'їнкою. За його словами, ці військові якраз були частиною "штурмових підрозділів Z".

"Усі вони розповідають, що мають досить погане забезпечення і стару зброю... Натомість вони розповідали, що їх готували до виходу, але дуже багато людей з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз проводиться відповідна робота серед цих "вояків", щоб вони йшли штурмувати позиції Збройних сил України", - додав Дмитрашківський.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни повідомили, що пвк "вагнер", ймовірно, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з ними, з метою компенсування втрат на війні в Україні.

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