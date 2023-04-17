россия начала применять новые "штурмовые подразделения" в боях - Дмитрашкивский

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"Враг снизил активность в атаках, их качество несколько падает. Но появились подразделения, так называемые "штурмовые подразделения Z", которые укомплектованы людьми с криминальным прошлым. Сейчас понятен конфликт между пригожиным и шойгу, потому что шойгу просто отнял возможность пополнять ряды вагнеровцев "криминалом", зато вооруженные силы московии теперь формируются людьми с криминальным прошлым", - рассказал он.

Детали

Спикер также прокомментировал взятие в плен 15 российских военных под Марьинкой. По его словам, эти военные как раз были частью "штурмовых подразделений Z".

"Все они рассказывают, что имеют довольно плохое обеспечение и старое оружие... Зато они рассказывали, что их готовили к выходу, но очень много людей из этих подразделений не очень хотят идти воевать. Именно поэтому сейчас проводится соответствующая работа среди этих "воинов", чтобы они шли штурмовать позиции Вооруженных сил Украины", - добавил Дмитрашкивский.

Напомним

В Институте изучения войны сообщили, что чвк "вагнер", вероятно, пытается заставить мобилизованных российских военнослужащих подписать контракты с ними, с целью компенсирования потерь на войне в Украине.