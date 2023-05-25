До Львівщини вночі долетіли 10 "шахедів" - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. До Львівської області вночі долетіли 10 ударних дронів типу Shahed, влучань немає. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
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"Уночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. До нашої області долетіли 10 «шахедів». ПвК «Захід» на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об'єкти нема, жертв чи постраждалих також нема", - написав Козицький.
Нагадаємо
На заході України знищили 22 "шахеди". Загалом по Україні було збито 36 з 36 ударних дронів.