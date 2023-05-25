До Львовской области ночью долетели 10 "шахедов" - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Во Львовскую область ночью долетели 10 ударных дронов типа Shahed, попаданий нет. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе. До нашей области долетели 10 «шахедов». ВК «Запад» во Львовской области сработало стопроцентно. Попаданий в объекты нет, жертв или пострадавших также нет", - написал Козицкий.
Напомним
На западе Украины уничтожили 22 "шахеды". В целом по Украине было сбито 36 из 36 ударных дронов.