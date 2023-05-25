До Львовской области ночью долетели 10 "шахедов" - глава ОВА

Цитата

"Ночью враг снова атаковал Украину дронами-камикадзе. До нашей области долетели 10 «шахедов». ВК «Запад» во Львовской области сработало стопроцентно. Попаданий в объекты нет, жертв или пострадавших также нет", - написал Козицкий.

Напомним

На западе Украины уничтожили 22 "шахеды". В целом по Украине было сбито 36 из 36 ударных дронов.