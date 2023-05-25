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На заході України знищили 22 "шахеди"

На заході України знищили 22 "шахеди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. На заході України під час чергової атаки російських військ на Україну знищили 22 запущених ворожих ударних дронів типу Shahed, повідомили у повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Рашисти знову атакували західні регіони України з повітря. Під час нічної атаки ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. У результаті декілька годинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" знищено 22 "Shahed-136/131", - повідомили у командуванні.

Як зазначається, застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили усі з 36 запущених ворожих "шахедів".

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