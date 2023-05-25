На западе Украины уничтожили 22 "шахеды"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На западе Украины во время очередной атаки российских войск на Украину уничтожили 22 запущенных вражеских ударных дронов типа Shahed, сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины в Facebook, пишет УНН.
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"Рашисты снова атаковали западные регионы Украины с воздуха. Во время ночной атаки враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Атака была осуществлена с разных направлений почти на все области западного региона. В результате несколько часовой боевой работы подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожено 22 "Shahed-136/131", - сообщили в командовании.
Как отмечается, применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 36 запущенных вражеских "шахедов".