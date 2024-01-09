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До ліквідації наслідків негоди на дорогах України залучили понад тисячу одиниць спецтехніки

До ліквідації наслідків негоди на дорогах України залучили понад тисячу одиниць спецтехніки

Київ • УНН

 • 89219 перегляди

Працівники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Нацполіції та ДСНС забезпечували проїзд магістралями попри різке погіршення погодних умов.

Для подолання наслідків негоди на автошляхах України працювали майже 1500 працівників та більше тисячі одиниць техніки. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли про результати роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автошляхах. 

Впродовж останніх двох діб працівники Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Національної поліції України та ДСНС забезпечували проїзд магістралями попри різке погіршення погодних умов: хуртовини, ожеледиці та суттєве зниження температури

- резюмували у Мінвідновленні.

Зазначається, що завчасна підготовка дозволила уникнути тривалих обмежень руху транспорту на ключових автомагістралях країни.

ДСНС допомогли відбуксирувати 12 автомобілів "швидкої", які не могли самостійно рухатися через негоду09.01.24, 12:28 • 27293 перегляди

Дві доби на дорогах працювали майже 1500 працівників та більше тисячі одиниць техніки. Для убезпечення руху автошляхи були посипані 60-ю тисячами тонн піщано-сольової суміші

- підкреслили у міністерстві.

Доповнення 

Разом з тим у відомстві попередили, що завтра очікується ускладнення погодних умов очікується на Київщині: сильна ожеледиця та місцями невеликий сніг.  

Нагадаємо

На тлі ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилися понад тисяча населених пунктів у восьми областях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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