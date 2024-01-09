К ликвидации последствий непогоды на дорогах Украины привлекли более тысячи единиц спецтехники

Для преодоления последствий непогоды на автодорогах Украины работали почти 1500 работников и более тысячи единиц техники. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали о результатах работы Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах.

В течение последних двух суток работники Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Национальной полиции Украины и ГСЧС обеспечивали проезд по магистралям несмотря на резкое ухудшение погодных условий: метели, гололеда и существенное снижение температуры - резюмировали в Минобновлении.

Отмечается, что заблаговременная подготовка позволила избежать длительных ограничений движения транспорта на ключевых автомагистралях страны.

ГСЧС помогли отбуксировать 12 автомобилей "скорой", которые не могли самостоятельно двигаться из-за непогоды

Двое суток на дорогах работали почти 1500 работников и более тысячи единиц техники. Для обеспечения безопасности движения автодороги были посыпаны 60-ю тысячами тонн песчано-солевой смеси - подчеркнули в министерстве.

Дополнение

Вместе с тем в ведомстве предупредили, что завтра ожидается осложнение погодных условий ожидается на Киевщине: сильная гололедица и местами небольшой снег.

Напомним,

На фоне осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались более тысячи населенных пунктов в восьми областях.