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До Києва вже приїхало понад 100 автобусів з паломниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на 10:00 на Хресну ходу, яка пройде сьогодні у центрі столиці, приїхало 116 автобусів з паломниками з різних регіонів України. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.

“Станом на 10:00 до столиці України приїхало 116 автобусів з паломниками. На Хресну ходу, наразі, приїхала 4 691 особа”, — розповіли у прес-службі.

В поліції додали, що станом на 10:00 у столиці не зареєстровано будь-яких протиправних дії чи провокації, пов’язаних зі сьогоднішніми заходами у центрі Києва.

Нагадаємо, сьогодні у столиці відбудуться урочистий молебен та хресна хода УПЦ МП, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. Київ з ранку готується до події, у середмісті посилили безпеку, перекрили вулиці, а також перевіряють людей ручними метало детекторами.

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