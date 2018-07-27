В Киев уже приехали более 100 автобусов с паломниками

"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход, пока приехали 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 в столице не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокации, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

Напомним, сегодня в столице состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными метало детекторами.