В Киев уже приехали более 100 автобусов с паломниками

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32276 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97041 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121724 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129404 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167980 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140775 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130406 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180421 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Киев уже приехали более 100 автобусов с паломниками

В Киев уже приехали более 100 автобусов с паломниками

Киев  •  УНН

 • 35464 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. По состоянию на 10:00 на Крестный ход, который пройдет сегодня в центре столицы, приехало 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.

"По состоянию на 10:00 в столицу Украины приехало 116 автобусов с паломниками. На Крестный ход, пока приехали 4691 человек", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что по состоянию на 10:00 в столице не зарегистрировано каких-либо противоправных действий или провокации, связанных с сегодняшними мероприятиями в центре Киева.

Напомним, сегодня в столице состоятся торжественный молебен и крестный ход УПЦ МП, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Киев с утра готовится к событию, в центре усилили безопасность, перекрыли улицы, а также проверяют людей ручными метало детекторами.

Украинские Национальные Новости

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