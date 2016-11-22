До Іловайська з Росії надійшли вагони з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Минулої доби українська розвідка зафіксувала перевезення з Росії до Іловайська шести вагонів з боєприпасами. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За даними української розвідки, Росія продовжує забезпечувати бойовиків. До Харцизька прибуло 450 т з паливом і три вагони із запчастинами до танків. А до Іловайська привезли шість вагонів з боєприпасами”, — зазначив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один бойовик.