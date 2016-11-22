В Иловайск из России поступили вагоны с боеприпасами

"По данным украинской разведки, Россия продолжает обеспечивать боевиков. В Харцызск прибыло 450 т с топливом и три вагона с запчастями к танкам. А в Иловайск привезли шесть вагонов с боеприпасами", - отметил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один боевик.