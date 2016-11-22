В Иловайск из России поступили вагоны с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки украинская разведка зафиксировала перевозку из России в Иловайск шести вагонов с боеприпасами. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает УНН.
"По данным украинской разведки, Россия продолжает обеспечивать боевиков. В Харцызск прибыло 450 т с топливом и три вагона с запчастями к танкам. А в Иловайск привезли шесть вагонов с боеприпасами", - отметил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один боевик.