До Дніпра доправили бійця АТО, який отримав поранення від кулі снайпера
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Бійця АТО Вадима зі струсом головного мозку доправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова. Поранення військовий отримав від снайперського пострілу. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН-Центр.
“Вадиму пощастило. Ворожий снайпер вцілив в голову, але каска врятувала, прийняла на себе, майже витримала, а куля тільки зачепила струс головного мозку. Доставлений команді Сергія Риженка”, — зазначила Т.Губа.
Загалом бригада екстреної медицини катастроф прийняла у військових лікарів 66-го ВМГ трьох бійців АТО, Вадим отримав поранення на промзоні, ще одного військового травмували під час обстрілу Мар’їнки, один хворий. Двох бійців доставили до військового госпіталю.