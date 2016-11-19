В Днепр доставили бойца АТО, который получил ранения от пули снайпера
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бойца АТО Вадима с сотрясением головного мозга доставили до Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова. Ранения военный получил от снайперского выстрела. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в соцсети, передает УНН-Центр .
"Вадиму повезло. Вражеский снайпер попал в голову, но каска спасла, приняла на себя, почти выдержала, а пуля только задела, сотрясение головного мозга. Доставлен команде Сергея Рыженко ", - отметила Т.Губа.
В общем бригада экстренной медицины катастроф приняла у военных врачей 66-го ВМГ трех бойцов АТО, Вадим получил ранения на промзоне, еще одного военного травмировали во время обстрела Марьинки, один больной. Двух бойцов доставили в военный госпиталь.