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15 марта, 19:03 • 108222 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147350 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125997 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119351 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106236 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102106 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95567 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 19:56 • 127406 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Днепр доставили бойца АТО, который получил ранения от пули снайпера

В Днепр доставили бойца АТО, который получил ранения от пули снайпера

Киев • УНН

 • 8132 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бойца АТО Вадима с сотрясением головного мозга доставили до Днепропетровской областной клинической больницы Мечникова. Ранения военный получил от снайперского выстрела. Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в соцсети, передает УНН-Центр .

"Вадиму повезло. Вражеский снайпер попал в голову, но каска спасла, приняла на себя, почти выдержала, а пуля только задела, сотрясение головного мозга. Доставлен команде Сергея Рыженко ", - отметила Т.Губа.

В общем бригада экстренной медицины катастроф приняла у военных врачей 66-го ВМГ трех бойцов АТО, Вадим получил ранения на промзоне, еще одного военного травмировали во время обстрела Марьинки, один больной. Двух бойцов доставили в военный госпиталь.

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