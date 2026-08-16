До +32°: в Україні 16 серпня очікується малохмарна погода без опадів - Гідрометцентр
Київ • УНН
У неділю, 16 серпня, на більшій частині території України очікується невелика хмарність, опадів здебільшого не буде. Температура вдень становитиме 27-32°, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У неділю, 16 серпня, на більшій частині території України очікується невелика хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 27-32°
У Києві та області 16 серпня зберігатиметься малохмарна погода, без опадів. Температура +26°...+28°.
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