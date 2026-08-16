До +32°: в Украине 16 августа ожидается малооблачная погода без осадков — Гидрометцентр

В воскресенье, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днём 27-32° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 16 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +26°...+28°.

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