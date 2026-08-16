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До +32°: в Украине 16 августа ожидается малооблачная погода без осадков — Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 806 просмотра

В воскресенье, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков в основном не будет. Температура днём составит 27–32°, ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

До +32°: в Украине 16 августа ожидается малооблачная погода без осадков — Гидрометцентр

В воскресенье, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Подробности

По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днём 27-32°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области 16 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +26°...+28°.

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Вадим Хлюдзинский

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