До +32°: в Украине 16 августа ожидается малооблачная погода без осадков — Гидрометцентр
Киев • УНН
В воскресенье, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков в основном не будет. Температура днём составит 27–32°, ветер переменных направлений, 3–8 м/с.
В воскресенье, 16 августа, на большей части территории Украины ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днём 27-32°
В Киеве и области 16 августа сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура +26°...+28°.
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