До +14° і без опадів: синоптики дали прогноз на п'ятницю
Київ • УНН
У п'ятницю, 17 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Повітряні потоки з південного сходу тепла вже не приносять.
У п'ятницю, 17 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погоду в Україні все ще визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тож опадів не очікується.
Проте надалі тенденція вказує на зниження атмосферного тиску. Повітряні потоки продовжують рухатись з південного сходу, зі швидкістю в межах 5-10 м/с, проте південного тепла вони вже не приносять.
Відтак у нічні години значення температури будуть в межах +2..+7 градусів, на сході та південному сході за рахунок більших прояснень у нічні години очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0..3 градуси, натомість денні максимуми сягатимуть 9..14 градусів тепла
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 11-13°.
