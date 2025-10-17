День “Одягни червоне”, Всесвітній день донорства та трансплантації органів: що відзначають 17 жовтня

Сьогодні, 17 жовтня, у світі відзначається День "Одягни червоне" або День червоного одягу, проводиться Всесвітній день травм, а також відбуваються різні заходи до Міжнародного дня боротьби з бідністю, пише УНН.

День "Одягни червоне"

День "Одягни червоне" або День червоного одягу - це щорічний день дії, метою якого є висловити солідарність проти расизму, підтримати рівність і освіту з питань расової справедливості. День "Одягни червоне" відзначається щороку у третю пʼятницю жовтня.

Організатор - благодійна освітня організація Show Racism the Red Card, яка працює у Великій Британії та інших країнах, використовуючи популярність футболу для боротьби з дискримінацією

Перший Wear Red Day був проведений у 2014 році. Тоді участь взяли приблизно 7 000 осіб.

Всесвітній день травм

Кожен рік, починаючи з 2011-го року, 17 жовтня у всьому світі проводиться Всесвітній день травм.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, травми є однією з основних причин смерті та інвалідності в усьому світі.

Основна мета інформаційної кампанії сьогоднішнього дня - привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, а також звернути увагу до проблем соціалізації травмованих людей, якості їхнього життя.

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Щороку, 17 жовтня, проводиться Всесвітній день донорства та трансплантації органів, що має на меті надати людям ще більше інформації про важливість, а інколи і про життєву необхідність донорства.

Донорство та трансплантація – відіграють критично важливу роль у порятунку людського життя. На жаль, досі існує доволі багато захворювань органів, які не лікуються лікарськими засобами, а потребують тільки трансплантації. Донорство органів, тканин та крові – рятують життя.

В Україні операції з трансплантації органів за Програмою медичних гарантій проводять у 40 медзакладах, а трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин - у 10. Частіше за все це пересадки нирок, печінки, серця, легенів, підшлункової залози, кісткового мозку.

Міжнародний день боротьби з бідністю

Подія почала відзначатися в 1992 році та святкується щорічно 17 жовтня. Мета створення Міжнародного дня боротьби з бідністю – привернути увагу міжнародної спільноти на соціально-незахищені верстви населення нашої планети та нагадати про те, що злидні - це порушення права людини на гідне життя і що з бідністю потрібно боротися.

17 жовтня 1987 року сто тисяч правозахисників з різних куточків земної кулі з’їхались до Парижу (пл. Трокадеро), щоб висловити своє ставлення до злиденності та ставити вимоги щодо дотримання прав людини. Тоді ж, на тій самій площі, був закладений камінь в пам’ять про цю знаменну подію.

Таким чином була вшанована пам’ять жертв злиденності та голоду. З тих пір, охочі збираються на площі та в інших місцях по всьому світу, щоб показати свою підтримку бідним людям. Один з таких каменів розміщено в саду центральних установ ООН.

День пам’яті пророка Осії

17 жовтня в церковному календарі - день пам’яті святого пророка Осії. Він жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Осія був сином Беєла, і його братом був інший відомий пророк - Ісаїя.

Осія був відомий своїми пророцтвами, які були спрямовані на відновлення віри і духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і покинути ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і приголомшливи та мали великий вплив на народ.

Осія також був відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.

