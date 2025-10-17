$41.760.01
16 жовтня, 21:15 • 29861 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 34022 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 27531 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 31114 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 35121 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 47582 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 36086 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44660 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 80084 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23631 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
День “Одягни червоне”, Всесвітній день донорства та трансплантації органів: що відзначають 17 жовтня

Київ • УНН

 • 364 перегляди

17 жовтня світ відзначає День "Одягни червоне", Всесвітній день травм, а також Міжнародний день боротьби з бідністю. Цього дня також відзначається Всесвітній день донорства та трансплантації органів.

День “Одягни червоне”, Всесвітній день донорства та трансплантації органів: що відзначають 17 жовтня

Сьогодні, 17 жовтня, у світі відзначається День "Одягни червоне" або День червоного одягу, проводиться Всесвітній день травм, а також відбуваються різні заходи до Міжнародного дня боротьби з бідністю, пише УНН

День "Одягни червоне"

День "Одягни червоне" або День червоного одягу - це щорічний день дії, метою якого є висловити солідарність проти расизму, підтримати рівність і освіту з питань расової справедливості. День "Одягни червоне" відзначається щороку у третю пʼятницю жовтня.

Організатор - благодійна освітня організація Show Racism the Red Card, яка працює у Великій Британії та інших країнах, використовуючи популярність футболу для боротьби з дискримінацією

Перший Wear Red Day був проведений у 2014 році. Тоді участь взяли приблизно 7 000 осіб.

Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу мод16.10.25, 10:27 • 49912 переглядiв

Всесвітній день травм

Кожен рік, починаючи з 2011-го року, 17 жовтня у всьому світі проводиться Всесвітній день травм.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, травми є однією з основних причин смерті та інвалідності в усьому світі.

Основна мета інформаційної кампанії сьогоднішнього дня - привернути увагу суспільства до причин та наслідків травм, а також звернути увагу до проблем соціалізації травмованих людей, якості їхнього життя.

Витягли уламок з тіла за допомогою магніту: у Центрі Шалімова врятували життя захиснику України16.10.25, 14:34 • 3018 переглядiв

Всесвітній день донорства та трансплантації органів

Щороку, 17 жовтня, проводиться Всесвітній день донорства та трансплантації органів, що має на меті надати людям ще більше інформації про важливість, а інколи і про життєву необхідність донорства. 

Донорство та трансплантація – відіграють критично важливу роль у порятунку людського життя. На жаль, досі існує доволі багато захворювань органів, які не лікуються лікарськими засобами, а потребують тільки трансплантації.  Донорство органів, тканин та крові – рятують життя.

В Україні операції з трансплантації органів за Програмою медичних гарантій проводять у 40 медзакладах, а трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин - у 10. Частіше за все це пересадки нирок, печінки, серця, легенів, підшлункової залози,  кісткового мозку.

За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора16.06.25, 14:24 • 137261 перегляд

Міжнародний день боротьби з бідністю

Подія почала відзначатися в 1992 році та святкується щорічно 17 жовтня. Мета створення Міжнародного дня боротьби з бідністю – привернути увагу міжнародної спільноти на соціально-незахищені верстви населення нашої планети та нагадати про те, що злидні - це порушення права людини на гідне життя і що з бідністю потрібно боротися.

17 жовтня 1987 року сто тисяч правозахисників з різних куточків земної кулі з’їхались до Парижу (пл. Трокадеро), щоб висловити своє ставлення до злиденності та ставити вимоги щодо дотримання прав людини. Тоді ж, на тій самій площі, був закладений камінь в пам’ять про цю знаменну подію.

Таким чином була вшанована пам’ять жертв злиденності та голоду. З тих пір, охочі збираються на площі та в інших місцях по всьому світу, щоб показати свою підтримку бідним людям. Один з таких каменів розміщено в саду центральних установ ООН.

Євростат: безробіття в єврозоні зросло до 6,3%, в Україні – поступове зниження, але зростає бідність03.10.25, 11:02 • 3735 переглядiв

День пам’яті пророка Осії

17 жовтня в церковному календарі - день пам’яті святого пророка Осії. Він жив у ХІ столітті до н.е. і був пророком у царстві Ізраїль. Осія був сином Беєла, і його братом був інший відомий пророк - Ісаїя.

Осія був відомий своїми пророцтвами, які були спрямовані на відновлення віри і духовного життя народу Ізраїлю. Він закликав ізраїльтян повернутися до Бога і покинути ідолопоклонство. Його пророцтва були дуже сильними і приголомшливи та мали великий вплив на народ.

Осія також був відомий своїм пророцтвом про майбутнє Ізраїлю, де він передбачив, що народ буде підданий руйнівним вторгненням, але згодом Бог відновить його і дарує мир і благоденство.

Ізраїль схвалив мирну угоду з ХАМАС: очікується звільнення в'язнів, виведення військ, а США направлять у сектор миротворців10.10.25, 10:09 • 6183 перегляди

Павло Башинський

Суспільство
Всесвітня організація охорони здоров'я
Організація Об'єднаних Націй
Україна