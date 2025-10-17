$41.760.01
16 октября, 21:15
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
День «Надень красное», Всемирный день донорства и трансплантации органов: что отмечают 17 октября

Киев • УНН

 • 154 просмотра

17 октября мир отмечает День "Надень красное", Всемирный день травм, а также Международный день борьбы с бедностью. В этот день также отмечается Всемирный день донорства и трансплантации органов.

День «Надень красное», Всемирный день донорства и трансплантации органов: что отмечают 17 октября

Сегодня, 17 октября, в мире отмечается День «Надень красное» или День красной одежды, проводится Всемирный день травм, а также проходят различные мероприятия к Международному дню борьбы с бедностью, пишет УНН

День «Надень красное»

День «Надень красное» или День красной одежды — это ежегодный день действия, целью которого является выразить солидарность против расизма, поддержать равенство и образование по вопросам расовой справедливости. День «Надень красное» отмечается ежегодно в третью пятницу октября.

Организатор — благотворительная образовательная организация Show Racism the Red Card, которая работает в Великобритании и других странах, используя популярность футбола для борьбы с дискриминацией

Первый Wear Red Day был проведен в 2014 году. Тогда участие приняли примерно 7 000 человек.

Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод16.10.25, 10:27 • 49111 просмотров

Всемирный день травм

Каждый год, начиная с 2011 года, 17 октября во всем мире проводится Всемирный день травм.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, травмы являются одной из основных причин смерти и инвалидности во всем мире.

Основная цель информационной кампании сегодняшнего дня — привлечь внимание общества к причинам и последствиям травм, а также обратить внимание на проблемы социализации травмированных людей, качества их жизни.

Извлекли осколок из тела с помощью магнита: в Центре Шалимова спасли жизнь защитнику Украины16.10.25, 14:34 • 3006 просмотров

Всемирный день донорства и трансплантации органов

Ежегодно, 17 октября, проводится Всемирный день донорства и трансплантации органов, который имеет целью предоставить людям еще больше информации о важности, а иногда и о жизненной необходимости донорства. 

Донорство и трансплантация — играют критически важную роль в спасении человеческой жизни. К сожалению, до сих пор существует довольно много заболеваний органов, которые не лечатся лекарственными средствами, а требуют только трансплантации.  Донорство органов, тканей и крови — спасают жизни.

В Украине операции по трансплантации органов по Программе медицинских гарантий проводят в 40 медучреждениях, а трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток — в 10. Чаще всего это пересадки почек, печени, сердца, легких, поджелудочной железы,  костного мозга.

За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора16.06.25, 14:24 • 137261 просмотр

Международный день борьбы с бедностью

Событие начало отмечаться в 1992 году и празднуется ежегодно 17 октября. Цель создания Международного дня борьбы с бедностью — привлечь внимание международного сообщества к социально незащищенным слоям населения нашей планеты и напомнить о том, что нищета — это нарушение права человека на достойную жизнь и что с бедностью нужно бороться.

17 октября 1987 года сто тысяч правозащитников из разных уголков земного шара съехались в Париж (пл. Трокадеро), чтобы выразить свое отношение к нищете и ставить требования по соблюдению прав человека. Тогда же, на той же площади, был заложен камень в память об этом знаменательном событии.

Таким образом была почтена память жертв нищеты и голода. С тех пор, желающие собираются на площади и в других местах по всему миру, чтобы показать свою поддержку бедным людям. Один из таких камней размещен в саду центральных учреждений ООН.

Евростат: безработица в еврозоне выросла до 6,3%, в Украине – постепенное снижение, но растет бедность03.10.25, 11:02 • 3735 просмотров

День памяти пророка Осии

17 октября в церковном календаре — день памяти святого пророка Осии. Он жил в XI веке до н.э. и был пророком в царстве Израиль. Осия был сыном Беэла, и его братом был другой известный пророк — Исаия.

Осия был известен своими пророчествами, которые были направлены на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Он призывал израильтян вернуться к Богу и покинуть идолопоклонство. Его пророчества были очень сильными и потрясающими и имели большое влияние на народ.

Осия также был известен своим пророчеством о будущем Израиля, где он предсказал, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарует мир и благоденствие.

Израиль одобрил мирное соглашение с ХАМАС: ожидается освобождение заключенных, вывод войск, а США направят в сектор миротворцев10.10.25, 10:09 • 6182 просмотра

Павел Башинский

