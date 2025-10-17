День «Надень красное», Всемирный день донорства и трансплантации органов: что отмечают 17 октября

Сегодня, 17 октября, в мире отмечается День «Надень красное» или День красной одежды, проводится Всемирный день травм, а также проходят различные мероприятия к Международному дню борьбы с бедностью, пишет УНН.

День «Надень красное»

День «Надень красное» или День красной одежды — это ежегодный день действия, целью которого является выразить солидарность против расизма, поддержать равенство и образование по вопросам расовой справедливости. День «Надень красное» отмечается ежегодно в третью пятницу октября.

Организатор — благотворительная образовательная организация Show Racism the Red Card, которая работает в Великобритании и других странах, используя популярность футбола для борьбы с дискриминацией

Первый Wear Red Day был проведен в 2014 году. Тогда участие приняли примерно 7 000 человек.

Всемирный день травм

Каждый год, начиная с 2011 года, 17 октября во всем мире проводится Всемирный день травм.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, травмы являются одной из основных причин смерти и инвалидности во всем мире.

Основная цель информационной кампании сегодняшнего дня — привлечь внимание общества к причинам и последствиям травм, а также обратить внимание на проблемы социализации травмированных людей, качества их жизни.

Всемирный день донорства и трансплантации органов

Ежегодно, 17 октября, проводится Всемирный день донорства и трансплантации органов, который имеет целью предоставить людям еще больше информации о важности, а иногда и о жизненной необходимости донорства.

Донорство и трансплантация — играют критически важную роль в спасении человеческой жизни. К сожалению, до сих пор существует довольно много заболеваний органов, которые не лечатся лекарственными средствами, а требуют только трансплантации. Донорство органов, тканей и крови — спасают жизни.

В Украине операции по трансплантации органов по Программе медицинских гарантий проводят в 40 медучреждениях, а трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток — в 10. Чаще всего это пересадки почек, печени, сердца, легких, поджелудочной железы, костного мозга.

Международный день борьбы с бедностью

Событие начало отмечаться в 1992 году и празднуется ежегодно 17 октября. Цель создания Международного дня борьбы с бедностью — привлечь внимание международного сообщества к социально незащищенным слоям населения нашей планеты и напомнить о том, что нищета — это нарушение права человека на достойную жизнь и что с бедностью нужно бороться.

17 октября 1987 года сто тысяч правозащитников из разных уголков земного шара съехались в Париж (пл. Трокадеро), чтобы выразить свое отношение к нищете и ставить требования по соблюдению прав человека. Тогда же, на той же площади, был заложен камень в память об этом знаменательном событии.

Таким образом была почтена память жертв нищеты и голода. С тех пор, желающие собираются на площади и в других местах по всему миру, чтобы показать свою поддержку бедным людям. Один из таких камней размещен в саду центральных учреждений ООН.

День памяти пророка Осии

17 октября в церковном календаре — день памяти святого пророка Осии. Он жил в XI веке до н.э. и был пророком в царстве Израиль. Осия был сыном Беэла, и его братом был другой известный пророк — Исаия.

Осия был известен своими пророчествами, которые были направлены на восстановление веры и духовной жизни народа Израиля. Он призывал израильтян вернуться к Богу и покинуть идолопоклонство. Его пророчества были очень сильными и потрясающими и имели большое влияние на народ.

Осия также был известен своим пророчеством о будущем Израиля, где он предсказал, что народ будет подвергнут разрушительным вторжениям, но впоследствии Бог восстановит его и дарует мир и благоденствие.

