16 октября, 21:15 • 34228 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 40961 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 31506 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 34799 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 37889 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 50897 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 36823 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 45063 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 82758 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23772 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
До +14° и без осадков: синоптики дали прогноз на пятницу

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

В пятницу, 17 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Воздушные потоки с юго-востока тепла уже не приносят.

До +14° и без осадков: синоптики дали прогноз на пятницу

В пятницу, 17 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду в Украине все еще будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

Однако в дальнейшем тенденция указывает на снижение атмосферного давления. Воздушные потоки продолжают двигаться с юго-востока, со скоростью в пределах 5-10 м/с, однако южного тепла они уже не приносят.

Поэтому в ночные часы значения температуры будут в пределах +2..+7 градусов, на востоке и юго-востоке за счет больших прояснений в ночные часы ожидаем заморозки на поверхности почвы 0..3 градуса, зато дневные максимумы будут достигать 9..14 градусов тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 11-13°.

День «Надень красное», Всемирный день донорства и трансплантации органов: что отмечают 17 октября17.10.25, 06:30 • 1380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина