До +14° и без осадков: синоптики дали прогноз на пятницу

В пятницу, 17 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, погоду в Украине все еще будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

Однако в дальнейшем тенденция указывает на снижение атмосферного давления. Воздушные потоки продолжают двигаться с юго-востока, со скоростью в пределах 5-10 м/с, однако южного тепла они уже не приносят.

Поэтому в ночные часы значения температуры будут в пределах +2..+7 градусов, на востоке и юго-востоке за счет больших прояснений в ночные часы ожидаем заморозки на поверхности почвы 0..3 градуса, зато дневные максимумы будут достигать 9..14 градусов тепла