До +14° и без осадков: синоптики дали прогноз на пятницу
Киев • УНН
В пятницу, 17 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Воздушные потоки с юго-востока тепла уже не приносят.
В пятницу, 17 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, погоду в Украине все еще будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.
Однако в дальнейшем тенденция указывает на снижение атмосферного давления. Воздушные потоки продолжают двигаться с юго-востока, со скоростью в пределах 5-10 м/с, однако южного тепла они уже не приносят.
Поэтому в ночные часы значения температуры будут в пределах +2..+7 градусов, на востоке и юго-востоке за счет больших прояснений в ночные часы ожидаем заморозки на поверхности почвы 0..3 градуса, зато дневные максимумы будут достигать 9..14 градусов тепла
В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 11-13°.
