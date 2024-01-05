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Дніпропетровщина: росіяни вдарили ракетами по Криворіжжю та атакували дронами й артилерією Нікопольщину

Дніпропетровщина: росіяни вдарили ракетами по Криворіжжю та атакували дронами й артилерією Нікопольщину

Київ • УНН

 • 32516 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу та застосували безпілотники і артилерію по Нікополю, завдавши матеріальних збитків, але обійшлося без жертв.

Армійці рф завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Зокрема, ворог вгатив ракетою по Криворізькому районі. Минулось без жертв. Про це повідомив очільник Дніпрпоетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Агресор вгатив ракетою по Криворізькому району. Минулося без загиблих і постраждалих.

– повідомив Лисак.

Деталі

Крім мешканців Криворізького району, по даними голови ОВА, під вогонь ворога потрапили й жителі Нікпопольщини. Там росіяни здійснили три обстріли з артилерії, та чотири рази атакували дронами-камікадзе.

Лисак також повідомив, що через ці обстріли у самому Нікополі зайнялися два приватні будинки. Рятувальники швидко їх загасили.

За уточненням від ДСНС через атаки загарбників у п’ятницю  один будинок в Нікополі був знищений вщент, та ще 5 – пошкоджені.

Крім того, вороже залізяччя побило лінія електропередач та місцевий газогін.

У Марганецькій громаді через атаки рашистів спалахнув дачний будинок. Станом на 18:30 вечора рятувальники гасили цю пожежу.

На Дніпропетровщині вночі ППО збила 6 "шахедів" – ОВА05.01.24, 07:36 • 55327 переглядiв

Нагадаємо

Не минулось без атак на Дніпропетровщині й минулої доби. Впродовж четверга окупанти здійснили тут вісім дронових атак та 6 артилерійських обстрілів

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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