Дніпропетровщина: армійці рф 14 разів атакували Нікопольський район

Російські загарбники не припиняють тероризувати обстрілами мешканців Нікопольського району. Лише впродовж четверга окупанти здійснили тут вісім дронових атак та 6 артилерійських обстрілів. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

За день по Нікопольщині поцілили 8 ворожих дронів-камікадзе. Та ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії. - повідомив Лисак.

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Зокрема за уточненням від голови ОВА під удар потрапили мешканці самого Нікополя, Покровської сільської, та Червоногригорівської і Марганецької громад.

Загалом, через ворожі атаки 4 січня в районі пошкоджені майже два десятки будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства. Побиті кілька гаражів, авто та господарських споруд.

Крім того, по даними Лисака, обстрілами зачепило ще й лінії електропередач та газогони.

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Раніше УНН повідомляв із посиланням на очільника ОВА про те, що через атаки по Нікополю поранення зазнали двоє чоловіків – 56 та 67 років.