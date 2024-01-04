росіяни вранці обстріляли Нікополь: двоє людей поранені

російські війська сьогодні вранці вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Через вранішній артобстріл у Нікополі постраждали двоє чоловіків. Обидва мають поранення ніг. Відомо, що один з них – "важкий". Лікарі надають всю необхідну допомогу. Наслідки атаки уточнюємо - написав Лисак у Telegram.

Нагадаємо

Армія рф у ніч на 4 січня також вдарила по Нікополю, є пошкодження приватних будинків, газогонів та лінії електропередач. Без електроенергії залишилися майже 1,5 тис родин.

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