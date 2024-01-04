Окупанти обстріляли Нікополь: пошкоджені газогони та ЛЕП

російські війська в черговий раз вдарили по Нікополю, є пошкодження приватних будинків, газогонів та лінії електропередач. Без електроенергії залишилися майже 1,5 тис родин, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Ані вдень, ані вночі окупанти не полишають у спокої Нікопольщину. Ворожі артснаряди поцілили по райцентру. Зайнявся гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Люди цілі - написав Лисак у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджені 4 приватні будинки, 3 господарські споруди. Також побиті газогони та пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тис родин.

На решті території області ніч минула спокійно – без атак, вказав голова ОВА.

росіяни за добу вдарили майже 160 разів по Запорізькій області: є руйнування житлових будинків