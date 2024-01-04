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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены газопроводы и ЛЭП

Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены газопроводы и ЛЭП

Киев • УНН

 • 53602 просмотра

Российские обстрелы повредили жилые дома, газопроводы и ЛЭП в Никополе, оставив 1 500 семей без света.

российские войска в очередной раз ударили по Никополю, есть повреждения частных домов, газопроводов и линии электропередач. Без электроэнергии  остались почти 1,5 тыс семей, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН

Ни днем, ни ночью оккупанты не оставляют в покое Никопольщину.  Вражеские артснаряды попали по райцентру.  Загорелся гараж. Огонь спасатели укротили. Люди целы

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Также побиты газопроводы и повреждена линия электропередач. Без света остались почти 1,5 тыс семей.

На остальной территории области ночь прошла спокойно - без атак, указал глава ОГА.

россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов04.01.24, 09:01 • 41538 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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