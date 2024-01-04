Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены газопроводы и ЛЭП
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили жилые дома, газопроводы и ЛЭП в Никополе, оставив 1 500 семей без света.
российские войска в очередной раз ударили по Никополю, есть повреждения частных домов, газопроводов и линии электропередач. Без электроэнергии остались почти 1,5 тыс семей, сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ни днем, ни ночью оккупанты не оставляют в покое Никопольщину. Вражеские артснаряды попали по райцентру. Загорелся гараж. Огонь спасатели укротили. Люди целы
По его словам, в результате обстрелов повреждены 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Также побиты газопроводы и повреждена линия электропередач. Без света остались почти 1,5 тыс семей.
На остальной территории области ночь прошла спокойно - без атак, указал глава ОГА.
россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов04.01.24, 09:01 • 41538 просмотров