россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье 159 раз за один день, разрушая дома.
В течение 3 января россияне нанесли 159 ударов по Запорожской области, в частности осуществили 33 БПЛА-атаки. Пострадавших нет, однако есть разрушения жилых домов. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Детали
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По его словам, 111 раз российские войска обстреляли из территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Гуляйпольского, Преображенки, Полтавки, Роботино, Новоандреевки, Орехова, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.
Военнослужащие рф осуществили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандреевке, Новодаровке, Чарівному, Червоному, Малиновке, Малой Токмачке, Щербакам, Роботино, Полтавке, Пятихатках и Лобковом, 7 РСЗО-обстрелов Орехова, Новодаровки, Малой Токмачки, Новоивановки, Роботино и Пятихаток, а также вколотили 8 авиационных снарядов по Орехову и Новодаровке.
"Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали", - указал глава ОВА.
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