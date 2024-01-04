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россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов

россияне за сутки ударили почти 160 раз по Запорожской области: есть разрушения жилых домов

Киев • УНН

 • 41538 просмотра

Российские войска атаковали Запорожье 159 раз за один день, разрушая дома.

В течение 3 января россияне нанесли 159 ударов по Запорожской области, в частности осуществили 33 БПЛА-атаки. Пострадавших нет, однако есть разрушения жилых домов. Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли 159 ударов по 23 городам и селам на линии огня

- написал Малашко в Telegram.

По его словам, 111 раз российские войска обстреляли из территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Гуляйпольского, Преображенки, Полтавки, Роботино, Новоандреевки, Орехова, Малых Щербаков и других прифронтовых населенных пунктов.

Военнослужащие рф осуществили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандреевке, Новодаровке, Чарівному, Червоному, Малиновке, Малой Токмачке, Щербакам, Роботино, Полтавке, Пятихатках и Лобковом, 7 РСЗО-обстрелов Орехова, Новодаровки, Малой Токмачки, Новоивановки, Роботино и Пятихаток, а также вколотили 8 авиационных снарядов по Орехову и Новодаровке.

"Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали", - указал глава ОВА.

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По Херсонской области враг выпустил 486 снарядов, двое погибших - ОВА04.01.24, 08:47 • 36568 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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