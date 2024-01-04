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росіяни за добу вдарили майже 160 разів по Запорізькій області: є руйнування житлових будинків

росіяни за добу вдарили майже 160 разів по Запорізькій області: є руйнування житлових будинків

Київ • УНН

 • 41540 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя 159 разів за один день, руйнуючи будинки.

Протягом 3 січня росіяни завдали 159 ударів по Запорізькій області, зокрема здійснили 33 БПЛА-атаки. Постраждалих немає, однак є руйнування житлових будинків. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Деталі

Окупанти завдали 159 ударів по 23 містах та селах на лінії вогню

- написав Малашко у Telegram.

За його словами, 111 разів російські війська обстріляли з артилерії території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Гуляйпільського, Преображенки, Полтавки, Роботиного, Новоандріївки, Оріхова, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Військовослужбовці рф здійснили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному, Полтавці, П'ятихатках та Лобковому, 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новодарівки, Малої Токмачки, Новоіванівки, Роботиного й П'ятихаток, а також вгатили 8 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - вказав очільник ОВА.

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