росіяни за добу вдарили майже 160 разів по Запорізькій області: є руйнування житлових будинків
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя 159 разів за один день, руйнуючи будинки.
Протягом 3 січня росіяни завдали 159 ударів по Запорізькій області, зокрема здійснили 33 БПЛА-атаки. Постраждалих немає, однак є руйнування житлових будинків. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН.
Деталі
Окупанти завдали 159 ударів по 23 містах та селах на лінії вогню
За його словами, 111 разів російські війська обстріляли з артилерії території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Гуляйпільського, Преображенки, Полтавки, Роботиного, Новоандріївки, Оріхова, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.
Військовослужбовці рф здійснили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному, Полтавці, П'ятихатках та Лобковому, 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новодарівки, Малої Токмачки, Новоіванівки, Роботиного й П'ятихаток, а також вгатили 8 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці.
"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - вказав очільник ОВА.
По Херсонщині ворог випустив 486 снарядів, двоє загиблих - ОВА04.01.24, 08:47 • 36569 переглядiв