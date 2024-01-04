россияне утром обстреляли Никополь: два человека ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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Российская артиллерия ранила двух мужчин в Никополе, один из них получил серьезные ранения ноги.

российские войска сегодня утром ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

Из-за утреннего артобстрела в Никополе пострадали двое мужчин. Оба имеют ранения ног. Известно, что один из них - "тяжелый". Врачи оказывают всю необходимую помощь.  Последствия атаки уточняем 

- написал Лысак в Telegram.

Напомним

Армия рф в ночь на 4 января также ударила по Никополю, есть повреждения частных домов, газопроводов и линии электропередач. Без электроэнергии  остались почти 1,5 тыс семей. 

Враг нанес ракетный удар по Кропивницкому: есть погибший и травмированные04.01.24, 11:01 • 31804 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

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