россияне утром обстреляли Никополь: два человека ранены
Киев • УНН
Российская артиллерия ранила двух мужчин в Никополе, один из них получил серьезные ранения ноги.
российские войска сегодня утром ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил в четверг председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Из-за утреннего артобстрела в Никополе пострадали двое мужчин. Оба имеют ранения ног. Известно, что один из них - "тяжелый". Врачи оказывают всю необходимую помощь. Последствия атаки уточняем
Напомним
Армия рф в ночь на 4 января также ударила по Никополю, есть повреждения частных домов, газопроводов и линии электропередач. Без электроэнергии остались почти 1,5 тыс семей.
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