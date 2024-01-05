Днепропетровщина: россияне ударили ракетами по Криворожью и атаковали дронами и артиллерией Никопольщину

Армейцы рф нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. В частности, враг ударил ракетой по Криворожскому району. Обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Агрессор ударил ракетой по Криворожскому району. Прошло без погибших и пострадавших. - сообщил Лысак.

Детали

Кроме жителей Криворожского района, по данным председателя ОВА, под огонь врага попали и жители Никпопольщины. Там россияне совершили три обстрела из артиллерии, и четыре раза атаковали дронами-камикадзе.

Лысак также сообщил, что из-за этих обстрелов в самом Никополе загорелись два частных дома. Спасатели быстро их потушили.

По уточнению от ГСЧС из-за атаки захватчиков в пятницу один дом в Никополе был уничтожен дотла, и еще 5 - повреждены.

Кроме того, вражеское железо побило линию электропередач и местный газопровод.

В Марганецкой громаде из-за атаки рашистов вспыхнул дачный дом. По состоянию на 18:30 вечера спасатели тушили этот пожар.

На Днепропетровщине ночью ПВО сбила 6 "шахедов" - ОВА

Напомним

Не обошлось без атак на Днепропетровщине и за прошедшие сутки. В течение четверга оккупанты осуществили здесь восемь дроновых атак и 6 артиллерийских обстрелов