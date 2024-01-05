Днепропетровщина: россияне ударили ракетами по Криворожью и атаковали дронами и артиллерией Никопольщину
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и применили беспилотники и артиллерию по Никополю, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв.
НАПК составило протокол на главу КРАИЛ Ивана Рудого
Рассмотрение дела по составленному НАПК протоколу будет осуществлять Шевченковский районный суд города Киева.
В Австралии нашли самого большого самца самого ядовитого паука в мире
Самый большой в мире самец сиднейского паука-воронки, найденный в Австралии, поможет производить противоядие.
Дело "Киевгумы": суд избрал меру пресечения основателю компании, торговавшей с рф
Основателя "Киевгумы" Антона Кравца арестовали на 60 суток без права внесения залога за поставки товаров военного назначения в Россию.
В Данию прибыли первые норвежские истребители F-16, на которых будут учиться украинские пилоты
Норвежские самолеты F-16 прибыли в Данию для подготовки пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
ракетный удар по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу на Херсонщине, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.
Гранты и льготные кредиты: правительство согласовало законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с этого года
Правительство Украины одобрило законопроект о реформировании финансирования высшего образования с 2024 года, который предусматривает переход на софинансирование оплаты за обучение и расширение государственной финансовой поддержки.
Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети
Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.
Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов
4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов войск оккупантов.
Правоохранители приняли более 164 тыс. решений о предоставлении разрешений на оружие
Национальная полиция рассмотрела 175 327 заявлений на получение разрешений на оружие, удовлетворив 164 485 из них.