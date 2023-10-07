Дніпропетровщина: ворог бив по Нікополю з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Ворог знову бив по Нікополю, що на Дніпропетровщині, з важкої артилерії. Обстрілював місто двічі вдень та ще раз – вже надвечір, передає УНН із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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За даними ОВА, пошкоджені гімназія і комунальне підприємство. Побиті 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд. Понівечена будівля, що не експлуатувалася. Зачепило лінії електропередач та газогін.
Інформація щодо руйнувань, заподіяних агресором, ще уточнюється. Та головне – минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо
Двічі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ударом ворожої артилерії опинилася Марганецька громада. Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл.