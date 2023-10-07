Днепропетровщина: враг бил по Никополю из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Враг снова бил по Никополю, что на Днепропетровщине, из тяжелой артиллерии. Обстреливал город дважды днем и еще раз – уже под вечер, передает УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Детали
По данным ОВА, повреждены гимназия и коммунальное предприятие. Повреждены 11 частных домов и столько же хозяйственных построек. Изуродованное здание, которое не эксплуатировалось. Задело линии электропередач и газопровод.
Информация о разрушениях, причиненных агрессором, еще уточняется. Но главное – обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним
Дважды за ночь россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая громада. Почти полтора десятка снарядов попали по одной из тамошних деревень.