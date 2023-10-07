Уночі росіяни двічі обстріляли Нікопольський район

Деталі

Яких нанесли збитків росіяни ще з'ясовують рятувальники, обстежуючи уражену територію. Люди неушкоджені.

У решті громад Дніпропетровщини було спокійно і без обстрілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині внаслідок обстрілу постраждали 4 людини