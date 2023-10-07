Уночі росіяни двічі обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Двічі за ніч росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ударом ворожої артилерії опинилася Марганецька громада. Майже півтора десятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Яких нанесли збитків росіяни ще з'ясовують рятувальники, обстежуючи уражену територію. Люди неушкоджені.
У решті громад Дніпропетровщини було спокійно і без обстрілів.
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