На Одещині внаслідок обстрілу постраждали 4 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Унаслідок нічного обстрілу на Одещині травмувалось чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН. Люди отримали легкі поранення від уламків скла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.
Цитата
"Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна", - написав Кіпер.
Деталі
Він додав, що вночі російські війська нанесли по Одещині ракетний удар. Цілі терористів - цивільна та припортова інфраструктура. В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.
Відомо, що ракети по Одещині випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання