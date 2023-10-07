На Одещині внаслідок обстрілу постраждали 4 людини

Цитата

"Постраждало чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога. Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Вибиті вікна", - написав Кіпер.

Деталі

Він додав, що вночі російські війська нанесли по Одещині ракетний удар. Цілі терористів - цивільна та припортова інфраструктура. В Одеському районі влучання відбулося в будівлю пансіонату і в зерносховище біля порту.

Відомо, що ракети по Одещині випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог атакував Одещину ракетами "Онікс", є влучання